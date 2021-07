Millionenschwerer Plan für die Kulturbauten in Salzburg

Das Land Salzburg legt einen Generalplan für die kommenden Jahre vor, der 22 Projekte beinhaltet. Gesamtkosten: Eine halbe Milliarde Euro. Doch nicht alle Parteien wollen "Haslauers Wunschliste" so einfach zur Kenntnis nehmen.

Manches befindet sich schon in Umsetzung, etwa ein neues Besucherzentrum für das Freilichtmuseum in Großgmain um vier Millionen Euro oder die Sanierung bzw. Erweiterung des Keltenmuseums in Hallein um drei Millionen Euro. Doch die Liste des "Generalplan Kulturbauten", die das Land vorgelegt hat, enthält noch ganz andere Größenordnungen.

Größter Brocken ist die Sanierung und Erweiterung der Festspielhäuser. Bis 2030 sind Kosten von (valorisiert) 335 Millionen Euro netto veranschlagt. Weiters: Die Alte Residenz soll bis 2025 um 15,5 Millionen ...