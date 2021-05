Minispielplatz vor Wohnhaus erntet im Netz Spott und Häme

"Kinderspielplatz oder Katzenklo?" Die Sandkiste in der Riedenburg erregt die Gemüter. Das Projekt sei noch nicht fertig, sagt der Eigentümer.

Eine mit einer Betonmauer umrahmte und wenige Quadratmeter große Sandspielfläche, ein Schaukelgerät für Kleinkinder und am Rand ein Stromkasten. Sie fühle sich angesichts dieses Minispielplatzes wie in "Absurdistan", sagt Salzburgs Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer (SPÖ). Er befindet sich vor einem kurz vor der Fertigstellung stehenden Wohnbau mit sieben Mietwohnungen und einem Geschäftslokal in der Hübnergasse im Salzburger Stadtteil Riedenburg und liegt direkt an zwei Straßen und dem Fahrradweg. Dieser Spielplatz könne nicht ernst gemeint sein, wettert Hagenauer. Sie fühle sich an ...