Einen Lift oder Rampen suchen Eltern mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer und in ihrer Mobilität beeinträchtigte Kunden in der Mirabellgarage vergeblich. Das sorgte von Beginn an für Kritik.

In Wahlkämpfen wird stets tief in die Kiste gegriffen. Das ist derzeit auch in der Stadt Salzburg der Fall. So haben die Neos die Garage unter dem Mirabellplatz thematisch an die Oberfläche geholt. Kritik wurde am Zustand, am Baurechtsvertrag und an der fehlenden Barrierefreiheit laut.