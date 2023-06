Mitarbeiter der Universität Salzburg fordern bessere Arbeitsbedingungen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des administrativen Personals und des akademischen Mittelbaus sind teils in prekären Beschäftigungen.

Es ist ein offener Brief von drei Angehörigen der Universität Salzburg, der in dieser Woche an den Senat, den Unirat und den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung adressiert wurde. Die Forderungen darin: Das Personalmanagement und die Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden. "Exzellente Forschung und Lehre haben ein Recht auf exzellente Arbeitsbedingungen." Die Realität an der Universität seien jedoch Befristungen, Kettenverträge und mangelnde Karrieremöglichkeiten. All das sei ein "Nährboden für Frustration und prekäre Arbeitsverhältnisse". Der Universität Salzburg käme mit circa 3000 ...