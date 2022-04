Mönchsberggarage: Die politische Mehrheit hat sich mittlerweile verabschiedet

Die Neos bereuen ihre Zustimmung zum Ausbau der Parkgarage mittlerweile. Auch die SPÖ steht nicht mehr geschlossen dahinter. Das ändert nichts mehr.

Die Bürgerliste ist immer schon in Vehemenz dagegen aufgetreten. Die FPÖ war so wie die KPÖ auch nie ein Befürworter des Mönchsberggaragen-Ausbaus. Die Mehrheit für die erforderliche Änderung des Flächenwidmungsplans kam im Mai 2016 in der Salzburger Stadtpolitik durch die Stimmen von SPÖ, ÖVP und Teilen der Neos zustande. Es war auch der einzige politische Beschluss, der in der Stadt jemals für das Millionenprojekt gefällt werden musste.

Sechs Jahre später sieht so mancher Mandatar die Sache anders und ...