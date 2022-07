Mönchsberggarage: Es sind 4,6 Millionen Euro angefallen

Nach dem Aus für die Erweiterung der Mönchsberggarage liegen nun die Kosten für das bisher geplante Projekt vor. Die Lüftungstechnik war 2016 schon für den geplanten Ausbau erneuert worden.

Der Gemeinderat der Stadt Salzburg wird das Projekt zum Ausbau der Mönchsberggarage am Mittwoch begraben. Die Bürgerbefragung brachte am 26. Juni mit knapp 22 Prozent Beteiligung und mehr als 20.000 Nein-Stimmen ein Votum, das Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) dazu veranlasst hat, einen Amtsbericht vorzulegen und das Projekt per Gemeinderatsbeschluss abzublasen.

Nach zehn Jahren Vorbereitung ist die Erweiterung gefallen

Seit zehn Jahren wurde das Erweiterungsprojekt verfolgt. In der Zwischenzeit seien 4,6 Millionen Euro an Kosten angefallen, sagt ...