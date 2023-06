Nach Auszählungspanne: Salzburgs SPÖ-Spitze dachte an "Fake News"

Das Debakel rund um die Vorsitzwahl bei der Bundes-SPÖ sorgt auch bei den Salzburger Sozialdemokraten für Kopfschütteln.

Nicht Hans Peter Doskozil, sondern Andreas Babler ist von den Delegierten am Samstag am SPÖ-Parteitag in Linz zum neuen Bundesparteichef gewählt worden. Die SPÖ hat am Montagnachmittag einen Fehler bei der Auszählung eingeräumt. Die Namen auf einem Excel-Blatt seien vertauscht worden, somit sei Babler der neue Parteichef.

Bei der Salzburger SPÖ-Spitze, die sich vor der Abstimmung geschlossen hinter Doskozil gestellt hatte, ist man fassungslos. Vizebürgermeister Bernhard Auinger war im SN-Gespräch nicht mehr zu lachen zumute. "Es ist eigentlich ...