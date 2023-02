Nach Buwog-Schreiben: Erneut Aufregung um Südtiroler-Siedlung in Salzburg-Liefering

Die Bewohner schlagen Alarm: Die Buwog will einen Bescheid erwirken, der es erlaubt, die unbefristeten Mietverträge gerichtlich aufzukündigen.

Ein Absatz im jüngsten Schreiben der Buwog Group GmbH an die Mieterinnen und Mieter lässt in der Südtiroler-Siedlung in Liefering die Alarmglocken schrillen. Verwunderung herrscht darüber auch in der Stadtpolitik und beim Salzburger Mieterschutzverband. "Ich unterstelle der Buwog, dass sie einen Weg sucht, um Mieter loszuwerden", sagt Pensionist Hans Werner, der seit mehr als 40 Jahren in der Siedlung lebt und im Namen vieler Bewohnerinnen und Bewohner spricht.

Wie mehrfach berichtet, will das ehemals gemeinnützige und seit 2018 ...