Nach der Wahl in Oberösterreich: Grüne Erfolge dank Zuzug aus Salzburg

Egal ob St. Wolfgang, Seewalchen oder Oberhofen. Die Grünen sind nach der Wahl in vielen Gemeinden Oberösterreichs so stark wie nie.

Tiefgraben, Oberwang und Oberhofen am Irrsee haben in diesen Tagen einiges gemeinsam. In den drei Gemeinden unweit der Grenze zu Salzburg haben sich in den vergangenen Monaten grüne Gemeindegruppen gegründet, die bei der Gemeinderatswahl am Sonntag erstmals angetreten sind. Und das mit großem Erfolg. So kam die grüne Fraktion in Oberhofen aus dem Stand auf 15,36 Prozent, in Tiefgraben auf 15,31 Prozent und in Oberwang auf 16,77 Prozent.

Erfolgsmeldungen, die sich noch fortsetzen lassen. Die Grünen in St. ...