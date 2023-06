Nach Rücktritt von Hagenauer: Salzburgs Stadt-SPÖ hat Nachfolge geklärt

Anja Hagenauer wird ihr Amt nach neun Jahren aus gesundheitlichen Gründen zurücklegen. Am Donnerstagabend hat die Partei entschieden, wer das Sozialressort künftig führen wird.

Nach dem Rücktritt von Salzburgs Sozialstadträtin Anja Hagenauer mit 5. Juli hat das Parteipräsidium der SPÖ am Donnerstagabend die Entscheidung über die Nachfolge getroffen.

Michaela Fischer, Juristin in der Salzburger Arbeiterkammer in der sozialpolitischen Abteilung und in der Gesundheitsabteilung, wird den Job übernehmen. Die 37-Jährige war bereits von 2018 bis 2019 kurzzeitig SPÖ-Gemeinderätin und Mitglied des städtischen Sozialausschusses. 2019 verpasste sie den Einzug in den Gemeinderat, weil sie den 12. Listenplatz bekleidete. "Sie ist für mich immer schon ...