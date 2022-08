Nationalparkgesetz: Bauern dürfen Zirben weiter nützen

Nach einer Klage von Naturschützern ist die im Nationalparkgesetz von 1983 geregelte pauschale Erlaubnis gefallen. Eine neue Verordnung des Landes soll den Grundeigentümern Rechte zurückgeben.

Die Grundbesitzer im Nationalpark waren erbost und sprachen von einem Bruch von Vereinbarungen. Seit Jahrhunderten nützten sie Flächen im Nationalpark, der auf Salzburger Seite großteils in Privateigentum ist. Als 1983 der Nationalpark entstand, wurden den Landwirten im Nationalparkgesetz ihre Rechte garantiert. "Schützen und Nützen" waren gleichwertig. So durften die Besitzer weiter ihre Zirben fällen. Lediglich eine Bewilligung nach dem Forstgesetz war ab einer Fläche von 5000 Quadratmetern bzw. 2000 Quadratmetern in Schutzwäldern nötig, um die Wiederaufforstung und die Schutzfunktion des ...