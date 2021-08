Nazi-Lieder, Geheimakten: Der Machtkampf im Halleiner Rathaus eskaliert

Der Halleiner Bürgermeister bringt eine Disziplinaranzeige gegen den Stadtamtsdirektor ein. Es geht um brisante Daten, gespeichert auf dem Dienst-Laufwerk. Der Betroffene reagiert schockiert auf die schweren Vorwürfe.

"Was hier geschieht, jeden geht's an. Gemeinsam helfe mit daran." So steht es weitum sichtbar auf dem Halleiner Rathaus geschrieben. Was seit Monaten hinter diesen Mauern geschieht, ist ein Machtkampf sondergleichen, der am Montag seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte und der mittlerweile getreu dem Motto in aller Öffentlichkeit zur Schau gestellt wird.

Zur Vorgeschichte: Anfang Mai hat der Halleiner Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) den langjährigen Stadtamtsdirektor Erich Angerer dienstfrei gestellt. Begründet wurde das mit massivem Vertrauensverlust. Einer Absetzung kam ...