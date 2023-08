Neos sprechen sich erneut für Stadtseilbahn in Salzburg aus: "Alternative zum S-Link"

In Paris, deutschen Städten und auch in Wien gibt es Pläne für Stadtseilbahnen. In Salzburg greifen die Neos diese Idee wieder auf.

BILD: SN/ROBERT RATZER Neos-Gemeinderat Lukas Rößlhuber, im Hintergrund Parteikollegin und Gemeinderätin Nevin Öztürk.

Eine Stadtseilbahn im welterbegeschützten Salzburg - das Thema wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach diskutiert. Im Jahr 2020 haben die Neos im Gemeinderat eine Machbarkeitsstudie zu einer Stadtseilbahn, die das Messezentrum mit dem Stadtzentrum verbindet, beantragt. Eine Seilbahn könnte die Innenstadt von Tagestouristen, die sonst mit ihren Pkws bis in die Altstadt fahren, extrem entlasten, so die Pinken. "Ich will dem täglichen Verkehrschaos in der Stadt nicht mehr zusehen, eine moderne urbane Stadtseilbahn könnte ich mir als Lösung auch für Salzburg gut vorstellen", sagt Neos-Verkehrssprecher und Gemeinderat Lukas Rößlhuber.