Neue Fahrzeuge für die Salzburger Bundesheer-Pioniere

Soldaten in der Schwarzenbergkaserne sind nun noch besser für Einsätze ausgerüstet.

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) stattete heute den Salzburger Soldaten in der Schwarzenberg-Kaserne in Wals-Siezenheim einen Truppenbesuch ab und übergab offiziell die neuen Gefechtsfahrzeuge "Hägglunds" an das Pionierbataillon 2.

Als Vertreterin des Landes hob Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (ÖVP) dabei die hervorragende Zusammenarbeit zwischen dem Bundesheer und dem Land Salzburg bei zahlreichen Assistenzeinsätzen der vergangenen Jahre hervor: "Das Pionierbataillon 2 hat sich bei den Elementarereignissen und Katastropheneinsätzen wie zuletzt bei den extremen Schneefällen im Jänner 2019 immer besonders ausgezeichnet."

Mit den "Hägglunds" verfügt die österreichische Gebirgstruppe mit ihren Standorten Salzburg, Vorarlberg, Tirol und Kärnten erstmals über ein Gefechtsfahrzeug, das den geschützten Transport der Soldaten bei Einsätzen im Hochgebirge und im anspruchsvollen Gelände im In- und Ausland ermöglicht. Es ist das mit Abstand geländegängigste Gefechtsfahrzeug des Österreichischen Bundesheeres und könnte in ähnlichen Situationen wie bei den extremen Schneefällen heuer im Jänner zum Einsatz kommen.

Insgesamt hat das Österreichische Bundesheer 32 Fahrzeuge dieses Typs einschließlich Bewaffnung und Zusatzausrüstung wie etwa Funkausstattung, Schneepflug, Seilwinden oder Brandunterdrückungsanlagen angekauft. Laut Bundesheer bewährt sich der "Hägglund" in Gebirgstruppen europäischer Streitkräfte seit Jahren.

Quelle: SN