Neuer Direktor der HTL Hallein steht fest

Mehr als ein Jahr nach der Ausschreibung des Postens und mehr als neun Monate nach dem Hearing steht nun fest, wer die zweitgrößte Schule des Bundeslandes Salzburg leiten wird.

Kurz vor Beginn der Sommerferien hat das Bildungsministerium entschieden, wer die Leitung der HTL in Hallein übernimmt. Mit 1. Juli wurde der 57-jährige Theologe, Steinmetz und Bildhauermeister Johann Gutschi zum Schulleiter bestellt. Das teilte Salzburgs Bildungsdirektor Rudolf Mair am Montag mit. Das Ministerium habe ihn am vergangenen Donnerstag per E-Mail informiert. Das Dekret soll demnächst einlangen.

Außer Gutschi - er ist der Mann von ÖVP-Bildungslandesrätin Daniela Gutschi - hatte sich der langjährige Informatiklehrer und Personalvertreter Christoph Schönleitner beworben. ...