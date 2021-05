Neuer Magistratsdirektor: Der Erstgereihte zieht seine Bewerbung zurück

Am Dienstag hat Christian Prucher das Handtuch geworfen. "Er hat heute zurückgezogen", sagt Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP). Wie berichtet, war der Landesbedienstete nach einer externen Ausschreibung und einem Hearing als Erstgereihter für den Job des Magistratsdirektors in der Stadt Salzburg hervorgegangen. Der Posten war ausgeschrieben worden, weil Christine Fuchs als Magistratsdirektorin Ende Juni in Pension geht. 17 Bewerber gab es für ihre Nachfolge, sechs schafften es ins Hearing. Doch just am Abend vor dem Hearing legte die SPÖ ein Gutachten ...