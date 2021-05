Neuer Magistratsdirektor: Wer nun der lachende Zweite sein könnte

Kontrollamtschef Max Tischler hat lange auf den Posten des "Magi" im Schloss Mirabell geschielt. Nun dürfte sich der ÖVP-Mann eine politische Mehrheit im Hintergrund gezimmert haben.

Wenn Max Tischler eines gelernt hat in den vergangenen 20 Jahren, dann, wie man im Hintergrund Netzwerke knüpft und Fäden zieht. In den vergangenen Wochen ist der Kontrollamtsdirektor bei mehreren Parteien vorstellig geworden, um sich die Unterstützung zu sichern, damit er doch noch an seinem Karriereziel namens Magistratsdirektor ankommt. Dabei war er eigentlich nur als Zweitbester aus dem Hearing um den Job hervorgegangen.

Die FPÖ musste er nicht lang von sich überzeugen, die sprach sich längst für den ...