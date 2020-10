Notfallplan für 280 Covid-Betten in Salzburgs Spitälern

Die Zahl der Personen, die wegen Covid eine Spitalsbehandlung brauchen, ist bereits so hoch wie in der ersten Welle. Und sie wird weiter steigen.

96 Personen waren am Mittwoch wegen einer Coronainfektion in Salzburg in Spitalsbehandlung. 84 befanden sich auf der Normalstation, zwölf auf einer Intensivstation. Derzeit befinden sich die Salzburger Landeskliniken in Stufe 3b eines fünfstufigen Notfallplans.

Mit dem Erreichen jeder neuen Stufe müssen Betten und personelle Kapazitäten in den Spitälern für die Versorgung von schwer an Covid erkrankten Menschen freigemacht werden. Derzeit gibt es in dem Notfallplan einen Ablauf bis Stufe 5b. Die Verantwortlichen im Land Salzburg gehen davon aus, ...