Nun ist das Salz wieder da

Woran man merkt, dass in der Stadt Salzburg bald Wahlen anstehen? Ganz einfach: Wenn Gemeinderäte, von denen man als Journalist praktisch viereinhalb Jahre lang null Komma nichts gehört hat, plötzlich wieder aktiv werden. In diesem Fall Christoph Ferch (Liste SALZ). Er hat nun sein Wahlkampfthema Welterbe und Rehrlplatz 2.0 gefunden. Der Widerstand gegen ein umstrittenes Bauprojekt hat ihn 2014 in den Gemeinderat gebracht, 2019 wurde der Wiedereinzug nur hauchdünn geschafft. Ob ihm 2024 auch wieder ein Bauklotz das Mandat beschert?