ÖBB-Chef zum Bahntunnel im Flachgau: Verzögerung wäre "bitter für Salzburg"

Ob der Fund des seltenen und streng geschützten Grubenlaufkäfers die Projektpläne beeinflusst, ist offen. Er sei vom Vorkommen aber "tatsächlich überrascht", meinte ÖBB-Chef Andreas Matthä am Montag bei den Salzburger Verkehrstagen.

In fünf bis sechs Jahren soll der Bau des 16,5 Kilometer langen Bahntunnels zwischen Köstendorf und Salzburg beginnen. Offen ist, wie sich der Fund des streng geschützten Grubenlaufkäfers beim geplanten Ostportal in Köstendorf auswirkt. Wie berichtet, hat eine Bürgerinitiative kürzlich ein Vorkommen der Tiere in einem Waldstück nachgewiesen. "Wir sind tatsächlich überrascht von diesem Grubenlaufkäfer", sagte ÖBB-Chef Andreas Matthä am Montag bei den Salzburger Verkehrstagen. Er verwies auf die Bedeutung des Projekts für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs im Flachgau, ...