ÖVP Viehhofen mit neuer Kandidatin für Bürgermeisterwahl

Reinhard Breitfuss tritt nach 20 Jahren im Amt nicht mehr an.

Caroline Supersberger will die Nachfolge von Reinhard Breitfuss antreten.

Beim Gemeindeparteitag der ÖVP Viehhofen wurde Caroline Supersberger einstimmig zur neuen Bürgermeister-Kandidatin der ÖVP für die Gemeindevertretungswahlen im Frühjahr 2024 nominiert. Bürgermeister Reinhard Breitfuss hat seit 2004 das Amt des Bürgermeisters inne und wird nach zwanzig Jahren nicht mehr kandidieren.

Die 42-jährige Viehhofenerin Caroline Supersberger ist verheiratet, Mutter von zwei Kindern und derzeit als kaufmännische Assistentin tätig. Sie ist in zwei Chören aktiv und wurde 2019 in die Gemeindevertretung gewählt. Die ÖVP hält derzeit sieben Mandate in der Gemeindevertretung, die FPÖ zwei. Die SPÖ ist 2019 nicht mehr angetreten. Bis 2004 hatte sie lange Zeit den Bürgermeister gestellt.