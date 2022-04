Offene Büros für die Hälfte der Beamten: Die Personalvertretung probt den Aufstand

Ein topmodernes Verwaltungsgebäude um 220 Millionen Euro soll ab kommendem Jahr beim Salzburger Hauptbahnhof entstehen. Doch die Personalvertretung im Landesdienst läuft Sturm gegen offene Büros und lädt zu Dienststellenversammlungen. Die Landesrätin will die Wogen glätten.

Das Bahnhofsviertel in der Stadt Salzburg wird ein völlig neues Gesicht erhalten, wenn das Land in den kommenden drei Jahren das Landesdienstleistungszentrum (LDZ) errichtet. Bis Ende 2022 startet der Abbruch der Gebäude rund um Elisabeth-, Kaiserschützen-, Fanny-von-Lehnert- und Karl-Wurmb-Straße. Die rund 350 Mitarbeiter, die derzeit am Standort arbeiten, übersiedeln zwischenzeitlich in die frühere DM-Zentrale nach Wals bzw. in ein Gebäude der Wüstenrot an der Alpenstraße.

Etwa im Sommer 2023 solle der Bau für das neue LDZ starten, schildert ...