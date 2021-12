Offener Brief mit Impfkritik: Drei Schulärzte in Salzburg wurden beurlaubt

200 Ärzte unterschrieben einen offenen Brief, der von Andreas Sönnichsen initiiert wurde. Darunter auch die Landesschulärztin.

Die Schutzwirkung der Covidimpfung sei - wenn überhaupt - lediglich für Personen mit einem hohen Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf relevant, bei Personen unter 65 Jahren überwiegen die Risiken den potentiellen Nutzen. Das steht in einem offenen Brief, den knapp 200 Mediziner an den Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres geschickt haben. Initiator war der Allgemeinmediziner Andreas Sönnichsen, der regelmäßig mit der impfkritischen Partei MFG auftritt.

Beim Großteil der Unterzeichner handelt es sich um Allgemeinmediziner, es finden sich auch 15 Zahnärzte ...