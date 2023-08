Parkgarage im Mönchsberg soll künftig die Festspielhäuser heizen

Plus

Plus

Plus

Derzeit wird bei der Salzburger Parkgaragengesellschaft an einem Projekt zur "Wärmegewinnung" getüftelt. Abnehmer wären in unmittelbarer Nähe vorhanden. An Geld für das Projekt mangelt es jedenfalls nicht. Denn nach dem Aus für die Erweiterung der Garage im Berg summieren sich bei der Gesellschaft von Stadt und Land die Gewinne.

BILD: SN/WWW.NEUMAYR.CC Die Abwärme der einfahrenden Autos, aber auch jene der Beleuchtung, soll künftig gewonnen und umgewandelt werden. Sodass die Parkgarage letztlich Gebäude heizen kann.