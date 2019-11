Lamprechtshausen schafft einstimmigen Beschluss für ein Park-and-Ride-Haus des Landes. Verkehrslandesrat Stefan Schnöll möchte schon nächstes Jahr mit dem Bau beginnen.

Pendler sollen vom Auto auf die Bahn umsteigen, aber es fehlen Parkplätze. Das Land will Parkhäuser errichten. Die Begeisterung der Gemeinden darüber hält sich in Grenzen. Nun gibt es an der Salzburger Lokalbahn wenigstens eine Gemeinde, die hochoffiziell als Standort ...