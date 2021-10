Pendlerverkehr im Flachgau: "Die Folge für uns ist eine Verkehrshölle"

Lange Staus morgens und abends: Steindorf bei Straßwalchen leidet unter dem Pendlerverkehr. Schuld daran soll auch der Bahnverkehr sein.

Es ist eine schier endlose Schlange an Fahrzeugen, die sich Tag für Tag abends und morgens durch den Straßwalchener Ortsteil Steindorf wälzt. Will jemand links ab- oder einbiegen, dann eskaliert die Situation, dann gibt es Stau. "Wenn ich in der Früh den Verkehr anhalte, um die Schüler über die Straße zu lassen, ist sofort der Teufel los", schildert Robert Lugstein. Der ÖVP-Gemeinderat lebt und arbeitet in Steindorf. Jeden Morgen steht er als Schülerlotse an der Wiener Bundesstraße. "Inzwischen lass' ich ...