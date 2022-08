Personalsuche im Ausland: Land Salzburg zahlt Deutschkurse in Spanien

Rund 60 Spanier sollen ab Dezember als Saisonarbeitskräfte in der Gastronomie in Salzburg arbeiten. Das Land Salzburg zahlt 200.000 Euro für Sprachkurse in der Heimat, das AMS vermittelt die Personen dann an heimische Betriebe. Künftig sollen auch Griechen kommen.

SN/wizany Touristische Sprachverwirrung . . .www.sn.at/wizany