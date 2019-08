Pferdemist: Vandalen beschmutzten FPÖ-Plakate in Salzburg

Ein Lkw mit darin befindlichen Dreiecksständern wurde mit Pferdemist überschüttet. Die FPÖ spricht von "niederen Mitteln der politischen Mitbewerber."

Die Salzburger FPÖ beklagt einen Vandaltenakt: Wie die Partei in einer Aussendung mitteilte, wurden in der Nacht auf Dienstag in der Aiglhofstraße in der Stadt Salzburg Dreiecksständer mit Werbeplakaten für die Nationalratswahl mit Pferdemist überschüttet. "Diese Sachbeschädigung führt zu einer kostenintensiven Reinigung des Lkw. Darüber hinaus müssen die Ständer neu affichiert werden", sagt Landesgeschäftsführer Hermann Kirchmeier. Er sieht den Vandalenakt als eine Tat der politischen Mitbewerber. "Es ist bedauerlich, wenn Menschen den gepflegten Diskurs verlassen und in ihrer Argumentationslosigkeit zu niederen Mitteln wie Sachbeschädigung greifen." Die Tat werde zur Anzeige gebracht. Darüber hinaus bittet die FPÖ um sachdienliche Hinweise per Mail an salzburg@fpoe.at oder per Telefon unter +43 662 628120 0.

Quelle: SN