Photovoltaik sorgt für Konflikt in Saalfelden

Ein Antrag der Grünen, jährlich zwei neue Photovoltaikanlagen zu bauen, wurde von der Mehrheit in der Gemeindevertretung abgelehnt.

Großes Lob für Kaprun kommt von den Saalfeldner Grünen. Die Gemeinde Kaprun ziehe, wie die SN berichteten, aus den hohen Stromkosten und der Klimakrise die richtigen Konsequenzen, investiere zwei Millionen Euro und baue heuer auf alle Gemeindegebäude Photovoltaikanlagen, sodass man sich selbst mit Strom versorgen könne.

In Kaprun gibt es eine SPÖ-Mehrheit. Weniger Freude haben die Saalfeldner Grünen mit der SPÖ-Mehrheit in der eigenen Gemeinde. Gemeindevertreter Hans Bichler sagt: "In Saalfelden, der drittgrößten Gemeinde des Landes Salzburg, scheiterte ...