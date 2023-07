Plagiatskandal: Tochtergesellschaft der Universität Salzburg steht unter Kritik

Plus

Die SMBS - University of Salzburg Business School GmbH ist mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Konkret geht es um Dissertationen, die in Kooperation mit der Universität Lettland eingereicht wurden. Die Uni beendete das Doktoratsprogramm am Dienstag und zog damit Konsequenzen.

BILD: SN/ROBERT RATZER 39 Dissertationen aus den Jahren 2015 bis 2023 werden nun nochmals überprüft.