Politische Scharmützel rund um geplante "Chalets" im Lungau

Projekt in Ramingstein: Landes-ÖVP übt harsche Kritik an der SPÖ. Der Bürgermeister weist die Vorwürfe zurück.

Vier Ferienhäuser mit jeweils vier Betten möchte Friedrich Völkl auf der Karneralm in Ramingstein bauen. Nun ist um das Projekt des niederösterreichischen Unternehmers ein Politstreit entbrannt.

Am Freitag wurde in einer nicht öffentlichen Gemeindevertretungssitzung der Einspruch einer Agrargemeinschaft gegen den Baubescheid verhandelt. Das (vermeintliche) Ergebnis der Abstimmung ging am Montag per ÖVP-Presseaussendung an die Öffentlichkeit. ÖVP und FPÖ hätten mit ihren Stimmen die Bürgermeisterpartei SPÖ überstimmt und den Einspruch bestätigt, heißt es im Schreiben von ÖVP-Generalsekretär Wolfgang Mayer. ...