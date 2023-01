Protest gegen Ende von Pflegeausbildung im Pinzgau

Im Bezirk fürchtet man, dass Pflegekräfte, die die Ausbildung im Zentralraum machen, nicht mehr zurückkommen, und startet eine Petition. LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) versteht die Sorge.

Seit 1974 werden an der Krankenpflegeschule des Tauernklinikums in Zell am See Diplompflegekräfte ausgebildet. Am 1. Oktober 2023 startet der letzte dreijährige Kurs. In Zukunft gibt es als Ausbildung für den gehobenen Pflegedienst nur mehr das Bachelorstudium Gesundheits- & Krankenpflege an der Fachhochschule (FH) Salzburg. Es kann in Urstein, Salzburg und Schwarzach absolviert werden, aber nicht in Zell am See.

Damit will man sich im Pinzgau nicht abfinden. Die Regionalverbände haben eine Petition an die Landesregierung vorbereitet, mit ...