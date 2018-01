Quartier Riedenburg: Chef des Gestaltungsbeirats würde gerne hier einziehen

Das "Quartier Riedenburg" wächst. Der Ärger vieler Anrainer auch. Am Dienstag unternahm der Gestaltungsbeirat einen Lokalaugenschein. Der Vorsitzende würde selbst gerne hier wohnen.

Seit 36 Jahren lebt Fritz Schmiedinger im Stadtteil Riedenburg - direkt neben dem einstigen Kasernenareal, wo derzeit Wohnhäuser in die Höhe wachsen. Die gswb und die Strauss & Partner Development GmbH errichten im "Quartier Riedenburg" 316 Miet-, Mietkauf- und Eigentumswohnungen, der höchste Baukörper mit acht Geschoßen ragt 24 Meter in die Höhe. Dazu kommen ein Café sowie Büro- und Geschäftsflächen. Der städtische Kindergarten übersiedelt aus der Biedermeiervilla in einen Neubau.

Schmiedinger beobachtet die Bauarbeiten mit Argwohn. "Die Häuser wirken eintönig und passen nicht zu den alten Villen." Daran ändere auch die Farbe der Fassaden nichts. Im Gegenteil. "Vor allem das Rot finde ich abscheulich". Er verstehe, dass in Salzburg in die Höhe gebaut werden müsse. "Aber doch nicht so."

Mit seiner Meinung ist der ehemalige Koch nicht allein. "Scheußlich" ist das einzige Wort, das Anrainer Heinz Schwarz zu den Bauten einfällt. "Glauben sie mir, das sagen hier viele." Das bestätigt Gemeinderat Franz Wolf (ÖVP), der an der Moosstraße wohnt. "Ich werde oft angesprochen, der Unmut über die Wohnblöcke ist groß."

Positiv fällt hingegen das Urteil von Pensionistin Renate Lumetzberger aus der Moosstraße aus. "Mir gefallen die Häuser nicht schlecht." Zumal ein großer Grünraum geplant sei und man künftig durch das zuvor abgesperrte Areal gehen könne. "Wir wohnen nicht im Museum, Salzburg ist eine lebendige Stadt. Schön war die Kaserne auch nicht." Lehrling Sylvia Kopf findet die Häuser ansprechend. Sie freut sich auf den Park, der im Quartier auf 5000 Quadratmetern entstehen soll. Außerdem gefällt ihr, dass das Diakoniewerk mit dem "Kulinarium" einen Cateringbetrieb einrichten wird, in dem beeinträchtigte Menschen arbeiten werden.

Beim ersten Anblick des Quartiers von außen habe es ihn auch "gerissen", sagt Planungsstadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste). Nach einem Rundgang mit den Planern von der Schwarzenbacher AG und den Mitgliedern des Gestaltungsbeirates am Dienstag gewann er jedoch einen anderen Eindruck: "Wenn man die Anlage von innen betrachtet und durchgeht, spürt man die räumliche Qualität." Er verstehe die Bedenken der Anrainer. "Aber wenn wir die Stadt und ihre Grünräume schützen wollen, müssen wir mit höheren Häusern und Dichten planen und bauen."

Der Beiratsvorsitzende, Architekt Walter Angonese, lobte das Projekt und sprach von einem "elegant durchwobenen Gebiet". Hier entstehe ein wohnliches Quartier mit Stadtvillencharakter. "Freilich sprechen diese Villen eine zeitgenössische Sprache." Entscheidend werde die Gestaltung des Grünraums sein. "Hier darf auf keinen Fall gespart werden." Architektur und Park seien gleichwertig. Als Wermutstropfen und "Geißel" in Salzburg bezeichnete Angonese einmal mehr den Vollwärmeschutz, der bei der Fassadengestaltung einenge. Künftig rät Angonese bei Projekten dieser Größe zu einem zweistufigen Wettbewerb, um eine weniger heterogene Bebauung zu ermöglichen. "Ein bis zwei positiv wirkende Störenfriede hätten dem Quartier gut getan."

Bei allem Verständnis für Kritik gegenüber Neuem müsse man dem Projekt die Chance geben, zu einem wichtigen städtischen Quartier zu werden. "Es hat das Zeug, auch überregional beispielgebend zu sein. Ich würde gerne hier einziehen."