Regionalstadtbahn Salzburg: Finanzierung soll bis Jahresende geklärt werden

Das Land Salzburg und der Bund haben am Dienstag vereinbart, bis Jahresende einen konkreten Finanzierungsvertrag für die geplante Regionalstadtbahn im Salzburger Zentralraum zu unterzeichnen. Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat am Dienstag bei einem Besuch in Salzburg bestätigt, dass sich der Bund an dem Großprojekt finanziell beteiligen werde.

SN/salzburg ag Die Planungen für eine Regionalstadtbahn im Salzburger Raum werden weiter vorangetrieben. (Symbolbild)