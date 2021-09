Reha in Goldegg: Hier gibt es Hilfe, wenn Corona nicht aufhört

100 Patienten mit Long Covid wurden bisher in Goldegg behandelt. Für Betroffene ist es oft ein langer Weg bis zur richtigen Behandlung. Das soll sich ändern.

Avni Darlista hatte kein gutes Timing. Am 13. August ließ sich der 39-jährige Lagerist aus Eben gegen das Coronavirus impfen. Noch bevor sein Immunsystem in der Lage war, Antikörper zu bilden, infizierte er sich mit dem Virus. Am 19. August wurde er positiv getestet. "Es ging mir gleich sehr schlecht", sagt der zweifache Familienvater. Wegen Atemnot wurde er mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht, eine Woche wurde er auf der Intensivstation behandelt.

Nach drei Wochen im Krankenhaus wurde ...