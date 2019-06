Rehrlplatz: Penthouse um drei Millionen Euro zum Kauf angeboten

Neun der 38 geplanten Wohnungen auf dem Rehrlplatz in der Stadt Salzburg werden jetzt online zum Verkauf angeboten. Für das Penthouse zahlt man 18.500 Euro je Quadratmeter. Für den Kauf einer Zwei-Zimmer-Wohnung reicht eine halbe Million Euro gar nicht aus.

Mitte September will Bauträger Planquadrat am Dr. Franz-Rehrl-Platz in der Salzburger Innenstadt (am Beginn der Imbergstraße bzw. gegenüber des Unfallkrankenhauses) mit dem Bau von 38 Wohnungen sowie Büros und Ordinationen beginnen. Um die Bebauung am Rehrlplatz war jahrelang gerungen worden ...