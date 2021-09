Reicht heuer der Grippeimpfstoff in Salzburg?

Im Vorjahr war der Andrang zur Grippeimpfung groß. Im Frühjahr wurde dann Impfstoff entsorgt. Heuer soll das Kontingent kleiner sein.

Am 1. Oktober startet in Salzburg die Grippeimpfaktion der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und der Ärztekammer. Für Personen über 60 Jahre und für bestimmte Risikogruppen übernimmt die ÖGK das Impfhonorar. Der Impfstoff muss auf eigene Kosten (gut 20 Euro) in der Apotheke besorgt werden. Damit gibt es in Salzburg dieselbe Aktion wie vor der Pandemie.

Im Vorjahr hatte es rund um die Grippeimpfung große Aufregung gegeben: Experten riefen dazu auf, dass sich angesichts der Pandemie viele Menschen gegen Grippe ...