Rektor Gerhard Blechinger verlässt die FH Salzburg vorzeitig

Das Dienstverhältnis wird mit 30. September aufgelöst - einvernehmlich. Der Wunsch sei von Blechinger ausgegangen, heißt es. "Der Schritt verdient unseren Respekt und unsere Wertschätzung."

Rektor Gerhard Blechinger verlässt die Fachhochschule (FH) Salzburg. Das Dienstverhältnis wird mit 30. September einvernehmlich beendet. Das melden die Wirtschaftskammer (WKS) und die Arbeiterkammer (AK), die Gesellschafter der FH Salzburg. Die Leitung des Kollegiums übernimmt interimistisch Professor Roald Steiner, der bisherige Stellvertreter von Blechinger.



Neuer Alleingesellschafter tritt am 1. September an

Die FH-Gesellschafter hatten 2021 einen umfassenden Reorganisationsprozess eingeleitet. Ein wichtiger Puzzlestein war die Etablierung eines Alleingeschäftsführers in der FH Salzburg: Diese Position wird Professor Dominik Engel, Leiter des Zentrums für sichere Energieinformatik an der FH Salzburg, am 1. September antreten. Die bisherigen Geschäftsführer, Doris Walter und Raimund Ribitsch, treten einen Schritt zurück. Sie sollen den Alleingeschäftsführer künftig als Prokuristin und Prokurist unterstützen.

Die beiden FH-Gesellschafter respektieren die Entscheidung

Zu einer Kraftprobe zwischen Geschäftsführer und Rektor wird es jetzt nicht kommen: Professor Blechinger sei mit dem Wunsch an die Gesellschafter der FH Salzburg - Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer - herangetreten, sein Dienstverhältnis aus persönlichen Gründen zu beenden, heißt es. "Die beiden Gesellschafter respektieren die Entscheidung und kommen dem Wunsch nach einvernehmlicher Auflösung des Vertrages nach. Der Schritt verdient unseren Respekt und unsere Wertschätzung."

Blechinger war seit 2015 Rektor der Fachhochschule

Blechinger (ehemals Studiengangsleiter MultiMediaArt) war seit 2015 FH-Rektor. Der Vertrag wäre bis Herbst 2023 gelaufen.