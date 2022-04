Wende im Krimi um Skischaukel: Der Salzburger Landeshauptmann schaltet sich in Gaißau ein

Ist das stadtnahe Familienskigebiet in der Osterhorngruppe doch noch zu retten? Der Salzburger Landeshauptmann sagt, es gebe Interessenten für die Skischaukel Gaißau-Hintersee.

Die vor dem Ende stehende Skischaukel Gaißau-Hintersee ist wieder mitten in der Landespolitik gelandet. In der Landtagssitzung am Mittwoch stellte die FPÖ eine mündliche Anfrage. "Welche konkreten Maßnahmen planen Sie zur Rettung des Skigebiets?", wollte der Faistenauer Abgeordnete, Gemeinderat und Tourismusunternehmer Andreas Teufl von LH Wilfried Haslauer (ÖVP) wissen.

In seiner äußerst knappen Antwort verwies der Landeshauptmann auf einen gemeinsamen Fonds mit der Wirtschaftskammer zur Förderung von Investitionen in Kleinstskigebieten, der sehr stark nachgefragt werden.

Das ...