Rudi Mair wird erneut zum Salzburger Bildungsdirektor bestellt

Die Bildungsdirektoren aus Tirol und Salzburg werden mit 1. Juli wiederbestellt. Das teilte das Bildungsministerium am Donnerstagvormittag mit.

Rudolf Mair ist der alte und neue Bildungsdirektor in Salzburg.

Die Suche nach der neuen Leitung der Bildungsdirektion Salzburg ist beendet. Bildungsdirektor Rudolf Mair wird auch in den nächsten fünf Jahren an der Spitze der Behörde stehen. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) wird Mair nach Ablauf seines Vertrages am 1. Juli erneut bestellen.

Die Entscheidung wurde im Eilverfahren getroffen. Die Bewerbungsfrist endete am 12. Juni, vergangenen Dienstag fand das Hearing vor der Begutachtungskommission statt. Beworben hatten sich außer Mair der Direktor des Akademischen Gymnasiums, Klaus Schneider und die Direktorin des BG Seekirchen, Annemarie Seethaler. Zwei weitere Bewerber wurden nicht zu dem Hearing zugelassen.

Wiederbestellt wird auch Tirols Bildungsdirektor Paul Gappmaier.

SPÖ spricht von politischer Postenbesetzung

Mair war im Landtagswahlkampf als Unterstützer von LH Haslauer aufgetreten.

"Die ÖVP macht mit parteipolitischen Postenbesetzungen weiter", konstatiert SPÖ-Chef David Egger. Von einer Entpolitisierung der Bildung könne keine Rede sein. "Ich frage mich, was Rudolf Mair im Vergleich zu den anderen Bewerbern so viel besser macht."

Kritisch sieht Egger auch, dass ÖVP-Bildungslandesrätin Daniela Gutschi zur weisungsbefugten Präsidentin der Bildungsdirektion werden soll. "Wir werden der Gesetzesänderung im Landtag nächste Woche nicht zustimmen", sagt Egger. Die Stelle ist seit September 2020 auf Initiative der Neos unbesetzt. Als Regierungspartner in der vergangenen Legislaturperiode hatten die Neos auf eine Entpolitisierung des Bildungssystems gedrängt. "Das Argument, dass auch alle anderen Bildungsdirektionen einen Präsidenten an der Spitze haben, zählt für mich nicht, zur Entpolitisierung sollte eigentlich überall das Umgekehrte passieren", betont Egger.

Grüne sprechen von "schiefer Optik"

"Dass nun nach einem unüblich kurzfristigen Auswahlverfahren ein schwarzer Wahlkampfunterstützer zum Bildungsdirektor bestellt wird, hat mehr als eine schiefe Optik", sagt der grüne Bildungssprecher Simon Heilig-Hofbauer. "Auch der Rechnungshof hat erst gestern bestätigt, dass politische Einflussnahme zumindest nicht ausgeschlossen werden kann." Das gesetzliche Vorschlagsrecht des Landeshauptmannes bei der Bestellung des Bildungsdirektors gehöre daher schnellstens abgeschafft, fordert Heilig-Hofbauer.