Rücktritt in Hallein: Der Vizebürgermeister hat genug

Florian Scheicher verkündete Mittwochabend seinen Rückzug. Als Grund nennt der 29-Jährige den negativen politischen Stil in Hallein. Die ÖVP hat im Parteivorstand eine Nachfolgerin nominiert.

Das Klima zwischen SPÖ und ÖVP in der Halleiner Gemeindepolitik ist seit Monaten am Tiefpunkt. Die Liste der Zerwürfnisse ist lang, das Tauziehen um den suspendierten Stadtamtsdirektor und die publik gewordenen Chats sind nur die Spitze des Eisbergs. Einer, der sich damit nicht mehr länger herumschlagen will, ist der erste Vizebürgermeister Florian Scheicher (ÖVP). Er verkündete dem Parteivorstand der Halleiner ÖVP Mittwochabend seinen Entschluss, sich mit 20. April aus der Gemeindepolitik zurückzuziehen. Was ihn dazu bewogen hat? "Diese Art und ...