Rücktritt: ÖVP-Bürgermeister in Tweng zieht sich zurück

Gesundheitliche Gründe sind dafür ausschlaggebend. Nun muss in der Lungauer Gemeinde ein neuer Bürgermeister per Direktwahl gefunden werden. Bis dahin übernimmt der Vize.

Heribert Lürzer zieht sich als ÖVP-Bürgermeister von Tweng zurück. Das hat der Lungauer ÖVP-Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordnete Manfred Sampl am Donnerstag bekannt gegeben. Vizebürgermeister Franz Kaml übernimmt bis zur Neuwahl die Amtsgeschäfte.

"Ich möchte mich bei Heribert Lürzer aus ganzem Herzen für seine Arbeit und seinen Einsatz für die Gemeinde Tweng bedanken. Dieser Schritt ist uneingeschränkt zu respektieren, wenn berufliche Gründe und die gesundheitliche Konstitution mit diesem fordernden Amt nicht mehr vereinbar sind. Es zeugt von Größe, dass Heribert einen Neustart in Tweng ermöglicht, da ein Bürgermeister für die vielfältigen Anliegen aus der Gemeinde voll einsatzfähig sein muss", sagt Sampl.

Die Übergabe laufe geordnet und unaufgeregt ab: "Die Gemeindegremien und alle Mitarbeiter wurden informiert. Der Landeshauptmann ist genauso wie der Leiter der Landeswahlbehörde eingebunden. Vizebürgermeister Franz Kaml hat bereits in den vergangenen Wochen die Amtsgeschäfte geführt und wird dies bis zur Neuwahl des Bürgermeisters in bewährter Art und Weise weitermachen", sagt Sampl. "Die ÖVP Tweng wird bis Ende nächster Woche entscheiden, wen sie als Kandidaten für die Bürgermeister-Direktwahl aufstellt. Der Zusammenhalt in der Fraktion während dieser schwierigen Zeit ist groß und ein gemeinsam nominierter Kandidat wird auf diese Stärke aufbauen und fleißig für Tweng weiterarbeiten," sagt Sampl.

Heribert Lürzer hat bei der Bürgermeisterdirektwahl im Vorjahr 84,6 Prozent erreicht - die ÖVP kam in Tweng auf 67,1 Prozent. Sie stellt sechs von neun Mandaten (zwei Mandate FPÖ, ein Mandat SPÖ). Lürzer war seit 28. Dezember 2016 amtsführender Bürgermeister in Tweng, nachdem sein Vorgänger im Amt (Friedrich Rigele) schwer erkrankt war. Erstmals ins Amt gewählt wurde Lürzer dann bei der Gemeindevertretungswahl 2019.

