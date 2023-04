S-Link erhitzt weiterhin Gemüter

Dass sich das Stadtbild durch den Bau des S-Links verändern würde, scheint klar. Wen es betreffen könnte und wie Kritiker und Befürworter argumentieren.

Der S-Link ist ein milliardenschweres Zukunftsprojekt, das den Verkehr im Salzburger Zentralraum entlasten soll, aber auf Generationen Geldmittel bindet. Kein Wunder also, dass er polarisiert. Ziemlich fix scheint: Kommt es zum Bauvorhaben, so muss die Ladenzeile in der Rainerstraße 24 abgerissen werden. Sie liegt auf dem angedachten Trassenverlauf zwischen Hauptbahnhof und Mirabellplatz. Mit den Eigentümern stehe man im Austausch, heißt es seitens der S-Link-Projektgesellschaft.

Rainerstraße 24 könnte vor dem Abriss stehen

Währenddessen ist der Unmut bei ...