S-Link ist "Filetstück" im Schienensystem

Gunter Mackinger zur U-Bahn-Diskussion

Ein Vergleich der Stadt Nachrichten zwischen U-Bahnen in aller Welt und dem S-Link-Projekt in Salzburg hat heftige Reaktionen ausgelöst (STN, 7. 7. 2022). Auch die Projektgesellschaft holte aus und sprach von einem "schweren Recherchefehler" und einer "Irreführung der Bevölkerung", so S-Link-Strategiekoordinator Robert Mosser in einer E-Mail an die Redaktion. Die unterirdische Weiterführung der Lokalbahn sei bloß ein Citytunnel, vergleichbar mit Verkehrslösungen, wie es sie etwa in Offenbach (130.000 Einwohner) oder anderen kleineren Städten wie Bielefeld, Bonn, Gelsenkirchen, Locarno, Zumikon, Bern ...