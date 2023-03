Salzburg AG: Vorständin Brigitte Bach verlässt das Unternehmen vorzeitig

Plus

Plus

Plus

Paukenschlag in der Salzburg AG: Vorständin Brigitte Bach kehrt zurück in die Forschung und wechselt zu ihrem ehemaligen Arbeitgeber, dem AIT (Austrian Institute of Technology).

BILD: SN/ROBERT RATZER Brigitte Bach ist seit 1. Jänner 2021 Vorständin der Salzburg AG und verlässt das Unternehmen vorzeitig mit Jahresende. BILD: SN/ROBERT RATZER Im Juni 2020 hatte Aufsichtsratschef Wilfried Haslauer Brigitte Bach als neue Vorständin präsentiert.