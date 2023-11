Salzburger Ärztekammer kritisiert Umgehung von Rahmenverträgen

Bei den Verhandlungen zum Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sollen auch umfassende Änderungen bei den Rechten der Ärzteschaft beschlossen werden. Vor allem ein Punkt stößt in Salzburg sauer auf.

Am 22. November soll im Bund ein Begleittext zur Finanzausgleichsverhandlung zwischen Bund und Ländern beschlossen werden, der in vielen Punkten die Mitsprache der Ärzteschaft beschneidet. Das geht aus einem internen Schreiben des Kammeramtes an das Präsidium der Österreichischen Ärztekammer hervor. ...