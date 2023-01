Salzburger Gastronom Harald Kratzer tritt aus ÖVP-Klub aus

Harald Kratzer hat am Mittwoch überraschend den ÖVP-Klub verlassen. Was ihn dazu bewogen hat, dürfte die Parteispitze wohl nicht gerne hören.

Harald Kratzer hat am Mittwochnachmittag den ÖVP-Klub in der Stadt Salzburg auf eigenen Wunsch verlassen. Der bekannte Gastronom - er ist geschäftsführender Gesellschafter des Sternbräu - sitzt seit 2019 im Gemeinderat und ist gleichzeitig Wirtschaftsbundobmann in der Landeshauptstadt. Auch diese Funktion legt er zurück. Im Gemeinderat bleibt er noch gut ein Jahr als freier Mandatar - bis zur nächsten Gemeinderatswahl im Frühjahr 2024.

Kratzer: "So schwer, etwas zu bewegen"

Die Entscheidung zum Klubaustritt sei ihm nicht ...