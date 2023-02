Salzburger Jugendreport zeigt: Stress und Druck sind die größte Sorge der Jugendlichen

Knapp 2700 Mädchen und Burschen aus dem ganzen Bundesland nahmen an der Befragung von akzente Salzburg teil. Der Klimawandel ist als Thema in den Hintergrund gerückt. Gestiegen ist die Angst vor Krieg. Auch die gestiegenen Preise machen der Jugend zu schaffen.

Zum dritten Mal hat die Salzburger Jugendeinrichtung akzente junge Menschen im Alter zwischen 12 und 20 Jahren im ganzen Bundesland online gefragt, was sie denken, wie sie ihre Freizeit verbringen, wie es ihnen aktuell geht, was sie brauchen und mit welchen Gefühlen sie in die Zukunft blicken. Thema waren auch Gewohnheiten rund um die Nutzung von Medien, Erfahrungen mit Diskriminierung und die Wünsche für ihr Leben. Ein Schwerpunkt waren dieses Mal die Ansichten der Jungen zu Politik und Demokratie.

...