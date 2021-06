Salzburger Schüler gewannen mit Bob Dylan den Videowettbewerb zum Klima

Mit ihrer Version von "Blowin' in the Wind" gewannen Schüler der HAK-Neumarkt einen EU-Videowettbewerb.

Die Schüler der 2B der HAK Neumarkt haben viele Fragen: "Wie oft muss Greta Thunberg noch sagen ,Wie könnt ihr nur', bis unsere Botschaft endlich gehört wird?" Mit einer abgewandelten Form von Bob Dylans "Blowin' in the Wind" konnten Beatrice Muresan, Laura Jelecevic und ihre Klassenkollegen den Videowettbewerb "Shape your EU 4 Climate" des EU-Bürgerservice des Landes Salzburg gewinnen.

<video id=lvEdjsF7-NM>

Den Song hat ihnen ihr Lehrer Armin Schmid vorgeschlagen, den Text haben sie sich gemeinsam ...