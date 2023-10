Salzburger SPÖ-Gemeinderätin Nicole Solarz legt ihr Mandat zurück

"Ich gebe meiner Familie und vor allem meinen Kindern den Vorzug." Solarz verweist auf den bevorstehenden Wahlkampf für die Wahl am 10. März. Ihr Mandat übernimmt am 25. Oktober Andreas Lackner.

SPÖ-Gemeinderätin Nicole "Niki" Solarz (42) legt mit 25. Oktober ihr Mandat nieder. Ihr wird Andreas Lackner (34) nachfolgen. Lackner war Vorsitzender der Jusos in der Stadt Salzburg und engagierte sich als Vorsitzender der Sektion Neustadt ehrenamtlich bei der SPÖ. Bis Ende 2020 war Lackner in der AK-Konsument:innenschutzberatung tätig - hauptsächlich in der Wohnrechtsberatung. Solarz zog 2009 für die SPÖ in den Salzburger Landtag ein, dem sie mit einer elf-monatigen Karenz-Pause bis 2018 angehörte. Seit dem Jahr 2019 ist Nicole Solarz SPÖ-Gemeinderätin.



"Ich habe mich nach langen Überlegungen entschieden"

"Ich bin alleinerziehende Mama (Mutter von zwei Kindern, Anm.), habe einen Brotberuf (Referat für Kinder- und Jugendhilfe beim Land, Anm.) und ein Gemeinderatsmandat. Es ist eine riesengroße Herausforderung, all diese Aufgaben unter einen Hut zu bringen. Nach langen Überlegungen habe ich mich nun dafür entschieden, mein Gemeinderatsmandat niederzulegen. Ich gebe meiner Familie und vor allem meinen Kindern den Vorzug", sagt Solarz. Sie verweist auch auf den bevorstehenden Wahlkampf für die Wahl am 10. März 2024. "Ich kann momentan nicht die Zeit geben, die einem ein Wahlkampf abverlangt."